總統府黑函爆出「蔡打賴」的宮鬥戲碼，蔡英文總統與新就任的副總統賴清德今天赴忠烈祠向國父暨忠烈殉職人員致祭，儀式結束後，賴向蔡微微傾身致意，蔡禮貌性回禮，兩人表情嚴肅，蔡也隨即離去，兩人無再互動。賴在疫情中心被問到宮鬥一事也是笑而不答。

蔡英文與賴清德520上任後，第一個連袂公開出席的活動就是今天上午10時，前往台北市圓山國民革命忠烈祠隆重舉行「中華民國第十五任總統、副總統向國父暨忠烈殉職人員致祭」儀式。

由蔡英文總統親臨主祭，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖及監察院長張博雅陪祭。

基於防疫，在忠烈祠內部的儀式未開放媒體進入，僅事後由總統府釋出影片，從影片中可見，典禮開始前，賴清德與行政院長蘇貞昌等人已先行在忠烈祠內就位，蔡英文總統隨後由總統府秘書長蘇嘉全陪同進入，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠。

儀式開始，鐘鼓齊鳴，由蔡英文主祭、賴清德等人陪祭，並演奏國歌，隨後蔡英文向國民革命烈士之靈位獻花，並率同陪祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。

儀式結束後，賴清德向蔡英文微微傾身致意，蔡也傾身回禮，兩人表情都相當嚴重，蔡也隨即轉身離去，未有互動。

賴清德隨後前往慰問中央疫情指揮中心，被媒體問及對宮鬥事件 的看法，賴笑而不答，快步上樓聽取簡報。總統府發言人丁允恭表示，賴清德主要是慰勉指揮中心同仁的辛勞，他跟陳建仁都是公衛背景出身，希望防疫的好成績，也能夠延續下去，「就像期中考有好的表現，期末考也會有好的表現。」

至於針對外界流傳所謂蔡英文、賴清德宮鬥劇本一事，丁允恭強調，總統府持續有相關說明，目前警方已經在偵查中，呼籲媒體不要去散播，應該要協助警方來了解案情。

(中時 )