永豐銀行挺企業布局海外有成，獲財團法人海外信用保證基金頒發「總送保融資金額優等獎」、「新南向國家融資金額成長優等獎」雙料肯定。

永豐銀行指出，去（2019）年協助台商積極拓展海外市場，提供全方位金融服務，海外信保融資總金額較前（2018）年增加近1成，其中，國際金融業務分行（OBU）信保融資金額更位居民營銀行前三大，帶動獲利穩健向上，此次獲海外信保基金2大殊榮，未來更將持續開拓多元金融產品與服務，擔任企業進軍海外的最佳後盾。

永豐銀行海外信保融資，其中OBU去年全年成長9.62％、海外分行成長8％，全力協助台商布局全球。永豐銀行指出，藉由海內外據點積極協助台商辦理跨境資金調度、信用保證等業務，以滿足全方位金融所需；為了加速拓展海外市場，永豐銀行舉辦前進越南投資講座與台灣的紡織業者分享第一手資訊，也招募海外儲備幹部（IMA），多管齊下推動海外業務與菁英人才培育，與企業一同展開投資布局計畫。

永豐銀行去年海外分行稅前盈餘23.86億元、攀上近4年新高；OBU稅前盈餘達30.6億元、年增率11.56％。永豐銀行表示，旗下以全球化服務滿足海外台商或該國當地企業的金融需求，例如，去年即主辦越南前2大在地券商、總金額逾1億美元的聯貸案。

(中時 )