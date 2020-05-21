新冠肺炎疫情橫掃全球，台灣連續零確診終帶來防疫新生活。公衛背景的台南市長黃偉哲，在面對疫情控管和紓困都如臨大敵，短短3個月來，至少曾為防疫政策3嗆中央，有後悔嗎？黃偉哲接受中時電子報專訪時表示，「坦白說政治上會。」

黃偉哲今年全力協助賣鳳梨和芒果。(時報資料庫)

政治會？那什麼不會？身為執政黨直轄市長的黃偉哲補充，就政治上來看他是後悔的，但都過去了，那個時間點真的是被逼到了，畢竟他也是執政黨的好寶寶，像台南市是第一個發紓困金，就是要讓民眾感覺有溫度，同時證明中央政策是可行的，當他親手把現金交到申請人手上，就是讓大家知道中央發的紓困金「看的到也吃的到」，更何況當時中央的錢都到地方了。

黃偉哲接受專訪談疫情真心話。(時報資料庫)

在連嗆中央前，黃偉哲坦言真的有忍過，4月初清明連假最後一天，中央公佈11個國家級警報地區警，台南就占4個，3個都是開放式溫泉等活動景點，對台南旅遊影響不小，但那次他吞下來了，畢竟沒像後來的1968APP這麼激烈，因為5月精進成1968APP公布警示地點，全國234處，台南就占27處，真的非常不公平，因為1968數字明顯不準，連很多夜市沒營業都算進去。

黃偉哲和學生互相加油打氣。(時報資料庫)

他以台北市為例，光是台北捷運站每個站1天就有3到4萬人，但北市卻只有4個點。黃偉哲認為1968的數字不準，就算只是監測，地點選的也不對，就像大家都知道的動物園半夜也被列熱點，這些明顯錯誤都值得再探討，所以從清明累積到51勞動節，才終於大爆發。黃偉哲說，51連假證明只要在監測景點的都門可羅雀，名單不在上面的人都超多，簡單說只要被選上監測點，就成了「票房毒藥」。

對中央說這些只是監測點理論上是OK，但黃偉哲認為民眾解讀就是警示點，大家都怕的要死。至於中央地方意見不同，他說這也一直存在，只是從不同思考角度，就像美國聯邦和州政府就不同，紐約市長古莫和總統川普意見就大不同，比起來，台灣還算好，像他和交通部長林佳龍從學運世代就是好友，所以他曾說：「防疫順時鐘，觀光一條龍」，對中央而言這些都是小雜音，但卻是地方的大問題，只是反應地方真實狀況，不會傷到感情。

另外，疫情至今讓他更擔心的除了觀光旅遊外，還有農特產銷售，台南鳳梨產量全國第2，芒果文旦都第1，原本擔心鳳梨去年大陸占4%，這次沒有減產但都銷完，他一人就銷7000多箱。黃偉哲說市長不是叫賣員，重要時不能不幫忙，台南經濟還有南科和綠能發展，像台積電5奈米廠在台南，增加不少工作機會，所以他說「產業要順台積」，希望年底旺季能帶動發展最好。

(中時電子報)