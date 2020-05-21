台南今天宣布畢旅解禁，將開放學校跨縣市畢業旅行。（曹婷婷攝）

受新冠肺炎疫情影響，台南市中小學校畢業旅行範圍原僅限於市內，隨著國內疫情趨緩，台南市長黃偉哲今天宣布，在落實防疫新生活原則下，即日起開放跨縣市畢業旅行，基於防疫安全考量，畢旅地點將優先選擇已宣布開放畢旅的縣市，同時也呼籲這些縣市能優先選擇台南作為學校畢業旅行地點。

黃偉哲表示，原先對於要辦畢業旅行的學校，原則上要先取得家長同意，地點也要規畫必須在台南市，但隨著連日「加零」，中央流行疫情指揮中心也逐步開放各項管制，與校長、教師團體、家長團體討論並獲得共識後，決定學校在取得多數家長同意下，可辦理跨縣市畢業旅行，他也推薦其他縣市來台南畢旅。

目前開放畢旅的縣市包括基隆市、桃園市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣以及台東縣，將籲請學校優先選擇這些縣市作為畢旅地點，這些地點也將視縣市開放情形做滾動式修正。

教育局長鄭新輝表示，畢業旅行是孩子的重要回憶，隨著疫情趨緩可以辦畢旅，但要遵守「防疫新生活運動」基本原則，就是要保持社交距離，無法維持社交距離時，就要戴口罩，也要定時量測體溫、落實手部清潔，希望能在兼顧防疫安全下，留給孩子美好的回憶。

(中時 )