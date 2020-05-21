交通部規劃在端午連假起，取消雙鐵不售站票及自由座等，但疫情指揮中心指揮官陳時中反對售站票，交通部次長王國材今天表示，尊重指揮中心的決定；但他也說，在前天的會議紀錄中是以總量管制的方式，允許站票，昨天陳時中有不同的意見，已請同仁今天再洽指揮中心。

陳時中21日再重申，希望是「有限度的」總量管制，一開始從少量、有限度的量開始，他認為現在座位量已比以前多很多，自由座已可以賣，讓大家都有位置坐，不一定要站票，認為或許可以增加班次開始，站票還是盡量先不要。

(中時 )