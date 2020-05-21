雙鐵是否可售站票？ 陳時中：盡量先不要 14:282020/05/21 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙鐵是否可售站票？陳時中：盡量先不要。(示意圖／中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部規劃在端午連假起，取消雙鐵不售站票及自由座等，但疫情指揮中心指揮官陳時中反對售站票，交通部次長王國材今天表示，尊重指揮中心的決定；但他也說，在前天的會議紀錄中是以總量管制的方式，允許站票，昨天陳時中有不同的意見，已請同仁今天再洽指揮中心。 陳時中21日再重申，希望是「有限度的」總量管制，一開始從少量、有限度的量開始，他認為現在座位量已比以前多很多，自由座已可以賣，讓大家都有位置坐，不一定要站票，認為或許可以增加班次開始，站票還是盡量先不要。 (中時 ) #雙鐵站票 #陳時中 #票 #盡量 #先不要 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 畢典畢旅 陳時中不會建議停辦 04:102020/05/17 生活新聞 政治化 陳時中由白轉黑 04:102020/05/17 時論廣場 挾高人氣 陳時中要漲健保費了 這類人最優先 12:272020/05/17 生活 下次去哪視察防疫？陳時中：帶大家外出踏踏青 14:262020/05/17 生活 侯友宜要求紓困標準作業手冊 陳時中：已提供相關資料 14:322020/05/17 生活 試場飆30度高溫 陳時中：會和教育部討論怎麼考 14:412020/05/17 生活 奪回雙北江山！？陳時中成民進黨2022活棋 14:512020/05/17 政治 口罩日產量破2千萬片 陳時中曝外銷解禁時間 14:512020/05/17 生活 陳時中被做成沙雕！妙答感想超誠實全場大笑 18:572020/05/17 生活 「本是同根生」下一句？陳時中妙回 謝金河大讚：十分高境界 07:542020/05/20 政治 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 敦睦艦隊血清抗體結果出爐 再增8人感染 - 生活 醫學系分發爆冷 中國醫學大學缺額27人 - 生活 - 旺報 黑木耳泡水超過1天 女吃完肝衰竭亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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