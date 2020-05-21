受到新冠肺炎疫情影響，部分餐飲業者擔心消費者對使用重複清洗餐具有疑慮，環保署副署長沈志修21日出席中央流行疫情指揮中心時表示，這段期間的免洗餐具數量提高達5成，由於目前已經開始推動「防疫新生活運動」，也呼籲民眾回歸正常生活，外食放心使用可重複清洗餐具。

沈志修指出，餐飲業者清洗餐具應遵循衛生福利部食品藥物管理署「餐具清洗良好作業指引」，並搭配環境清潔及消毒，就能保障民眾於疫情期間外食用餐的安全衛生，用後即丟的免洗餐具除了造成資源浪費，回收處理時也會造成環境負擔，呼籲大眾因應疫情最好的作法是用餐前肥皂洗手，做好個人衛生，減少使用免洗餐具，這樣才是真正的防疫撇步。

環保署持續推廣自備環保餐具及使用可重複清洗使用的餐具，除公家機關與學校外，今年元旦也擴大免洗餐具限制使用對象及實施方式，針對百貨公司業、購物中心及量販店業，提供餐飲場所供消費者現場用餐時，不得提供各類材質免洗餐具，各縣市陸續實施，但受到疫情影響，不少縣市提出申請暫時恢復使用免洗餐具。

(工商 )