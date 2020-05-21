德國漢莎航空也撐不住！跟德政府協商紓困近百億美元 14:312020/05/21 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國漢莎航空（Lufthansa）21日（周四）表示，與德國政府經濟穩定基金就價值高達90億歐元（約99億美元）的紓困協議展開進一步協商。根據紓困內容，漢莎航空將以20％的股份換取資金。 漢莎航空發布聲明指出，政府將取得兩席監事會席次，但除了防止被併購等關鍵議題之外，兩席監事僅會行使投票權。 新冠肺炎導致航空業生意一落千丈，漢莎航空近幾周與德政府積極討論紓困內容，雙方交涉重點在於漢莎要交出多少掌控權換取政府支持。 (工商 ) #紓困 #漢莎航空 #德國漢莎航空 #協商 #內容 也許您會感興趣 推薦閱讀 資訊不對稱 定向紓困指錯方向 04:102020/05/18 財經焦點 救命錢給不到苦命人 04:102020/05/18 時論廣場 台南紓困核准率 居全台第3 04:102020/05/19 地方新聞 被綠營當假想敵攻擊？侯：想太多 好好做事最重要 10:332020/05/19 政治 德、法共推5千億歐元紓困計畫 04:102020/05/20 全球財經 台中銀 熱心助農民、學童、紓困企業 04:102020/05/20 財經要聞 沈榮津挺企業 加大紓困度難關 04:102020/05/20 財經焦點 台電紓困 彰化1671戶減免6千萬 04:102020/05/20 地方新聞 紓困效能新竹市最佳 有土沒有財仍可紓困 14:222020/05/20 生活 立委提「紓困保單」 黃天牧：1個月內研究可行性 12:552020/05/21 財經 財經熱門新聞 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 散戶注意！520尾盤出怪招 專家洩明天台股漲跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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