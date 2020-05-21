德國漢莎航空（Lufthansa）21日（周四）表示，與德國政府經濟穩定基金就價值高達90億歐元（約99億美元）的紓困協議展開進一步協商。根據紓困內容，漢莎航空將以20％的股份換取資金。

漢莎航空發布聲明指出，政府將取得兩席監事會席次，但除了防止被併購等關鍵議題之外，兩席監事僅會行使投票權。

新冠肺炎導致航空業生意一落千丈，漢莎航空近幾周與德政府積極討論紓困內容，雙方交涉重點在於漢莎要交出多少掌控權換取政府支持。

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