為探索新一代人工智慧技術，用研究解決實際問題，中央研究院和玉山金控合作成立「人工智慧研發中心」，期盼在未來2年，雙方能在促進研究交流、強化資訊產業價值及培育資訊人才等三大面向展開密切合作。

中研院院長廖俊智表示，透過這次的合作，中研院在人工智慧領域的研究專長和玉山金控在數據資料的應用實務，相信能加速推廣人工智慧的發展，合力提升產業價值。

合作計畫首先關注的重點包含文本分析、異常偵測及自然語言生成等技術，期望透過人工智慧，讓金融服務更安全、更可靠、更有效率！參與計畫的中研院研究人員中，資創中心王釧茹副研究員長期研究財務工程及資料分析；資創中心蔡銘峰合聘助研究員及資訊所古倫維副研究員則專長研究自然語言處理、資訊檢索及情感分析。

廖俊智強調，學術研究的目的，是為了讓社會文明更加進步，帶領人類邁向更美好的生活。中研院資訊科學研究所及資訊科技創新研究中心（以下簡稱資創中心）除基礎研究外，亦開發具前瞻性的尖端技術、發展以應用為導向的先進系統，同時致力於整合跨領域的資訊科技。這次研發中心選在中研院位於生技園區的生醫轉譯研究中心內建置，拉進了合作人員與玉山金控的距離，爲金融界目前與學研界合作的創新做法。

玉山金控總經理黃男州表示，玉山金控長期以顧客需求出發，聚焦場景金融、智慧金融與普惠金融三大面向，中研院是國家最高研究機構，資源多元，技術與人才底蘊堅強，此次雙方產學合作，結合中研院在文字探勘、自然語言處理、推薦系統、深度學習等頂尖技術，將人工智慧及金融科技落實於實務運用，玉山金控將持續以「AI Inside, Human Outside」的理念，提供顧客更智能、更貼心的服務體驗。

(旺報 )