美股科技類股表現強勢，台股間接受到激勵，指數開高一路收高，終場上漲百點，漲幅0.92％，以11008.31點作收，成交金額1689.69億元。

分析師指出，近期美國商務部對華為祭出更嚴格的貿易限制，但跌深後出現止穩反彈，顯示利空已逐步消化，對於市場信心將有相當大的助益。以美股結構觀察，近期仍以科技類股表現相對強勢，其中那斯達克與費半指數皆創波段新高，就過去經驗觀察，美股科技類股強勢將有助於美股多頭格局的延續，並且也將間接激勵以電子族群為主的台股表現，短線華為禁令雖干擾股市表現，但中長線在美國科技類股相對強勢下，仍應維持相對樂觀的看法。

受到疫情激勵需求，遠距商機大爆發，帶動台灣外銷訂單成長，平板電腦、筆電等產品需求強勁，相關族群股價維持相對強勢；但另一方面，手機需求呈現大幅萎縮，預期第2季業績將維持疲弱，導致相關族群股價表現相對弱勢，整體電子在多空拉扯下，表現受到壓抑，預期上方年線及半年線能否站穩還要觀察，短線震盪整理的機率仍高，操作上仍應避免追高，等待震盪整理拉回時逢低布局。

(時報資訊)