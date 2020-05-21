新冠肺炎疫情肆虐全球，越來越多國家與地區要求民眾在公共場所必須配戴口罩，為了解決隨之而來的臉部辨識問題，蘋果公司周三發布更新軟體iOS 13.5，讓iPhone用戶即使戴口罩也能快速解鎖。

iPhone手機的臉部辨識系統Face ID，在用戶遮住口鼻的情況下便無法解鎖。由於iPhone會先試著再次掃描用戶臉部，直到確定無法進行辨識才會跳出輸入密碼的畫面，導致手機解鎖速度變慢。

用戶在進行軟體更新後，一旦iPhone偵測到用戶戴著口罩，手機螢幕就會立即顯示輸入密碼的畫面，加快解鎖速度。

此外，iOS 13.5亦加入「暴露通知 API」，將支援未來各國公衛機關將推出的新冠狀病毒接觸追蹤app。蘋果與Alphabet旗下谷歌公司周三表示，全球五大洲23國政府已對兩家公司共同開發的這套新冠狀病毒接觸追蹤技術表達興趣。此外，美國阿拉巴馬、北達科他與南卡羅萊納州已決定引進這套系統，成為美國第一批公開表態的地方政府。

(時報資訊)