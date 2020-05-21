葉姓男子透過臉書社團結識被害呂女，2018年間提議交換性感照片，自己卻下載網路流傳的性感照傳給呂女，使呂誤信葉男是女性，進而傳自己穿著內衣褲、裸露胸部、下體照片給葉男，半個月遭恐嚇「想上妳」，呂擔心20張私密照片遭散布，立刻報警處理，過程有如韓國「N號房」，所幸及時報案並未釀成更嚴重傷害，士林地檢署日前偵結，依恐嚇罪提起公訴。

韓國2018年底爆發「N號房」，綽號「博士」的犯罪者以金錢利誘被害女子拍下裸照，利用交友軟體，威脅不從將散布裸照等一連串犯罪事件。

25歲葉男2017年9月出獄後，透過臉書社團結識呂女，提議交換彼此性感照片，葉卻以下載他人照片傳送給呂女，讓呂女誤以為葉是女性，願意將自己私密照片傳送給葉，拉近彼此關係。

未料，呂女傳送20張自行拍攝的私密照片後，2018年4月13日，葉先在某臉書社團內，私訊給呂女的朋友，呂女僅穿著內衣褲照片，當朋友告訴呂後，呂因擔心其他裸露照片遭散布，立刻以Line傳送訊息要求刪除，反遭葉回答「我直接說，你會被我上」、「我一定敢的」、「我說明的，你會被我上」、「就說對你很衝動了，還一直勾引我」等猥褻文字給呂。

呂想到還有私密照片，擔心遭持續散布，因而報警處理，並未因害怕配合葉男更進一步要求。葉男應訊時否認使用犯罪的臉書帳號，並未威脅散布，檢察官認為，葉男曾因冒用他人名義開立臉書帳號遭起訴，加上證人指述，確定犯罪帳號由葉男本人使用，認定訊息足以使呂女心生畏懼，依法起訴葉男。

(中時 )