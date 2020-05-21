北車大廳開放與否 由主管單位處理 14:372020/05/21 中時 李怡芸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北車站大廳因應新冠肺炎疫情，台鐵自2月29日起禁止民眾於台北車站大廳席地而坐。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於台北車站大廳因疫情尚未開放，有網友發起23日要坐爆北車大廳的活動，對此，疫情指揮中心指揮官陳時中仍強調，原則都一樣，在公共場所應避免過度擁擠，保持好社交距離，勤洗手做好個人衛生，其他由相關主管單位處理。 交通部政務次長王國材稍早則表示，現在依據疫情指揮中心的決定，不能聚集，因此會有相關罰則；他強調，待疫情過後，是朝重新開放北車大廳為目標，所以與23日要去抗議的民眾的方向是一致的。 國內新增1境外移入！30歲男赴墨西哥工作返台確診 雙鐵是否可售站票？ 陳時中：盡量先不要 (中時 ) #北車大廳 #管單位 #處理 #23 #日要 也許您會感興趣 推薦閱讀 駭客黑函爆料！新NCC委員 2人偏綠可處理中天 04:102020/05/17 政治要聞 北車大廳禁席地而坐 台鐵局擬不再開放 12:052020/05/18 生活 雲南「極淺層」大地震4死23傷 民眾哭喊：房子都震垮了！ 08:412020/05/19 兩岸 北車大廳禁坐令交長介入 指示台鐵評估一切如常 11:072020/05/19 生活 不滿北車大廳永遠禁坐 網友號召「周六坐爆野餐」 11:002020/05/19 生活 北車大廳禁席地而坐 東南亞主題書店員工：有一半是台灣人 12:592020/05/19 生活 網友發起塞爆北車大廳 陳時中這麼看 14:212020/05/19 生活 北車大廳禁坐令引論戰 林佳龍要台鐵找兩全方法 16:292020/05/19 生活 北車大廳如何兩全？牽扯價值觀而非交通議題 20:312020/05/19 生活 沒說永久禁 北車大廳擬設座位 04:102020/05/21 生活新聞 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 敦睦艦隊血清抗體結果出爐 再增8人感染 - 生活 醫學系分發爆冷 中國醫學大學缺額27人 - 生活 - 旺報 黑木耳泡水超過1天 女吃完肝衰竭亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。