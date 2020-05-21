由於台北車站大廳因疫情尚未開放，有網友發起23日要坐爆北車大廳的活動，對此，疫情指揮中心指揮官陳時中仍強調，原則都一樣，在公共場所應避免過度擁擠，保持好社交距離，勤洗手做好個人衛生，其他由相關主管單位處理。

交通部政務次長王國材稍早則表示，現在依據疫情指揮中心的決定，不能聚集，因此會有相關罰則；他強調，待疫情過後，是朝重新開放北車大廳為目標，所以與23日要去抗議的民眾的方向是一致的。

(中時 )