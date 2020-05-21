股票上櫃公司永昕生物醫藥公司，2018年與韓國SCD公司簽約受委託生產藥品，為2家公司仲介簽約的同業上峰生物科技許姓負責人卻利用永昕的重大訊息內線交易獲利超過200萬元，台北地檢署21日指揮調查局台北市調處搜索位於台北市內湖區的上峰公司等4個處所，並將許及另外施姓涉嫌人約談到案，稍晚移送北檢複訊。

SCD公司是韓國本土第一大的眼用藥藥廠，永昕生物醫藥與SCD簽約，還在竹科購置3000坪廠房，作為2021年SCD所開發的Eylea生物相似藥執行臨床三期試驗及上市藥品的生產基地。

為永昕生物醫藥仲介與SCD簽約的上峰生物科技許姓負責人，深知永昕公布這個重大訊息後，股票一定會大漲，於是在2018年7月到9月間狂買永昕股票609張，並在同年10月4日永昕公布重訊後全部賣出，因此獲利210餘萬元。

與許某有業務往來的境外公司SUMMIT BIOTECH施姓負責人，在許「報好康」的推薦下，也在2018年7、8月間買了45張永昕股票，但直到現在還未賣出，擬制性獲利2萬餘元。

檢調將許、施及另2名證人約談到案，稍晚移送北檢複訊，全案朝違反《證券交易法》內線交易方向偵辦。

(中時 )