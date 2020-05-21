台灣高鐵今天（21日）宣布，限時推出「大學生雙週快閃優惠」活動，由於活動限定5月27日至6月9日，引發外界聯想是否「暗助」罷韓。高鐵回應，這項優惠活動與罷韓毫無關聯，高雄市副市長葉匡時在臉書質疑：你相信嗎？

高鐵「大學生雙週快閃優惠」活動，凡符合大學生優惠購票資格，購買5月27日至6月9日期間出發之大學生指定優惠車次，並於購票時登錄TGo會員帳號，單張票價滿500元，完成旅程後即可獲贈「5折標準車廂對號座電子優惠券」1張，每個會員帳戶最高回饋2張（同筆訂位代號若包含去、回程，票價分別滿500元即可獲2張）。

不過，由於罷免高雄市長韓國瑜的投票6月6日在高雄登場，青年選票尤其關鍵，高鐵推這個限定優惠引發暗助罷韓聯想。國民黨立委洪孟楷指出，台灣高鐵如果真的是為了振興營運推優惠措施，首先應該先恢復正常班次；且優惠活動應延長到端午連假期間，否則目的實在「太明顯」。

高雄市副市長葉匡時也在臉書發文：「高鐵公司說這個大學生優惠案與罷韓無關，你相信嗎？」。

網友也紛紛回應：「這個黨選舉作弊已經習慣了，沒有解藥只能讓牠在野囉」、「這個黨永遠不懂什麼叫腳踏實地、頂天立地」、「希望高鐵也能對勞工開放優惠」、「除了賤之外，

還有其它可以形容的嗎？」、「高雄阿舅要回來了，叫大學生來迎接」。

(中時電子報)