特藝-DR新增列預收款券交易事由及併案繼續停止買賣 14:402020/05/21 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（21）日指出，公告特藝石油能源有限公司上櫃之臺灣存託憑證（911613）新增列預收款券方式交易之事由，並併案繼續於證券商營業處所停止買賣。 櫃買中心表示，特藝石油能源公司因未於規定期限公告申報109年第2季財務報告，櫃買中心依規新增該公司臺灣存託憑證採預收款券方式交易之事由。又特藝石油能源有限公司前因向新加坡交易所申請停止交易，其臺灣存託憑證已自105年6月2日停止櫃檯買賣迄今，櫃買中心併案繼續停止其臺灣存託憑證在證券商營業處所買賣。 (工商 ) #特藝 #櫃買中心 #臺灣 #存託憑證 #預收款券 也許您會感興趣 推薦閱讀 首場櫃買業績發表會今線上直播 東洋、環球晶、中美晶秀業績 11:522020/05/18 財經 營邦、泰博、泰博三轉換債 5/19起預收款券 18:202020/05/18 財經 《店頭市場》營邦、泰博 19日起預收款券 09:092020/05/19 財經 瑞基股票自5/20起預收款券 18:412020/05/19 財經 《店頭市場》瑞基20日起預收款券 20分鐘撮合一次 08:352020/05/20 財經 勝麗公司上櫃股票自6/19終止櫃檯買賣 16:522020/05/20 財經 中天、合一、永昕、國光一及國光二轉換債 5／21起預收款券 23:092020/05/20 財經 《店頭市場》中天、合一、永昕今起預收款券 08:522020/05/21 財經 生技業績發表會今線上直播 友華、豪展、寶島科三強秀業績 09:402020/05/21 財經 「櫃買富櫃200指數」送防疫購物金活動 人氣爆棚 14:172020/05/21 財經 財經熱門新聞 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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