櫃買中心今（21）日指出，公告特藝石油能源有限公司上櫃之臺灣存託憑證（911613）新增列預收款券方式交易之事由，並併案繼續於證券商營業處所停止買賣。

櫃買中心表示，特藝石油能源公司因未於規定期限公告申報109年第2季財務報告，櫃買中心依規新增該公司臺灣存託憑證採預收款券方式交易之事由。又特藝石油能源有限公司前因向新加坡交易所申請停止交易，其臺灣存託憑證已自105年6月2日停止櫃檯買賣迄今，櫃買中心併案繼續停止其臺灣存託憑證在證券商營業處所買賣。

(工商 )