印度一名的24歲女子小萱（化名）眼看即將步入禮堂，但卻在結婚之前犯下一起凶殺案，將閨蜜父親的眼睛黏死，接著一刀劃破對方的喉嚨，警方循線將小萱逮捕後，雖然她認了罪，但也痛訴對方長年性侵，還被拍不雅照威脅，甚至等到要結婚時還被逼著要悔婚，在忍無可忍的情況下，最終痛下殺手。

綜合外媒報導，小萱於4年前的某天前往閨蜜家玩樂，但當時閨蜜卻剛好不在家中，於是小萱便和她的父親塞卡爾（Amman Sekar）獨處一室，豈料塞卡爾動起歪腦筋，趁著獨處時強暴對方，並拍下不雅照威脅小萱，如果報警就會公開照片。

塞卡爾對小萱上下其手持續了4年半，雖然小萱有將此事告訴家人，但他的家人因為收到塞卡爾的錢，所以一直不當一回事，任由塞卡爾繼續強暴自己的女兒，日子久了，小萱也認識了一名男子，打算與他步入下一個階段，但塞卡爾此時卻眼紅了，認為小萱是他的財產，於是威脅她，如果結婚，這些不雅照將會被公開。

小萱再也無法忍受這種虐待，去年12月23日晚上，她在塞卡爾沒有防備的情況下，表示有驚喜要給他，請他閉上眼睛，下秒拿出事先準備好的強力膠，迅速地往他的眼皮抹去，塞卡爾當時無法撐開雙眼，小萱決定拿出一把刀往他的頸部劃下去，之後就落荒而逃，而當晚塞卡爾的屍體就被人發現在十字路口上。

警方獲報後展開調查，有人看到小萱是最後一個與死者見面的人，於是將她抓去問話，而小萱面對審問時不僅道出實情，更將塞卡爾對她的所作所為公諸於世，最後，警方將她以謀殺罪名起訴。

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(中時電子報)