畢業典禮可以辦 陳時中：但家長盡量少來 14:422020/05/21 中時 鄭郁蓁 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 畢業典禮可以辦 陳時中：但家長盡量少來。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 六月畢業季將到來，許多家長都想知道畢業典禮能否照常舉行？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，教育部已經說明，畢業典禮應該可以辦，但家長盡量少來。 陳時中說，畢業典禮學校可安排學生家長一起參與，但是家長不能無限量湧入校園，畢竟對學校來說是非特定人士。 陳時中強調，畢業典禮可以有限度的開放家長來，讓學生可以辦一個有紀念價值的畢業典禮，指揮中心是贊成的。 (中時 ) #畢業典禮 #陳時中 #家長 #盡量 #少來 也許您會感興趣 推薦閱讀 奪回雙北江山！？陳時中成民進黨2022活棋 14:512020/05/17 政治 陳時中被做成沙雕！妙答感想超誠實全場大笑 18:572020/05/17 生活 陳時中逆風改革健保 台大教授吐2字 20:332020/05/17 生活 疫情趨緩 竹市國中小畢業典禮可有條件恢復 14:182020/05/18 生活 陳時中坦言今沒收到邀請函 已經向WHO遞交抗議函 14:162020/05/18 生活 臺灣未獲邀WHA 吳釗燮、陳時中共同表達嚴正不滿 14:302020/05/18 生活 不滿無法參與WHA 陳時中、吳釗燮同表抗議 15:022020/05/18 生活 開放兩岸客機載貨 陳時中：無反對理由 14:592020/05/18 生活 各國推旅遊泡泡 陳時中：台灣不會主動接洽 16:082020/05/18 生活 「本是同根生」下一句？陳時中妙回 謝金河大讚：十分高境界 07:542020/05/20 政治 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 敦睦艦隊血清抗體結果出爐 再增8人感染 - 生活 醫學系分發爆冷 中國醫學大學缺額27人 - 生活 - 旺報 黑木耳泡水超過1天 女吃完肝衰竭亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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