六月畢業季將到來，許多家長都想知道畢業典禮能否照常舉行？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，教育部已經說明，畢業典禮應該可以辦，但家長盡量少來。

陳時中說，畢業典禮學校可安排學生家長一起參與，但是家長不能無限量湧入校園，畢竟對學校來說是非特定人士。

陳時中強調，畢業典禮可以有限度的開放家長來，讓學生可以辦一個有紀念價值的畢業典禮，指揮中心是贊成的。

(中時 )