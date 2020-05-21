新冠肺炎持續肆虐全球，但兩岸從民間到政府卻持續有各種口水戰，衛福部長陳時中遭大陸國台辦批評隱瞞疫情，對此，陳時中回應，面對未知病毒不可能沒有犯錯，但回歸人對抗病毒的戰役才是正道。

陳時中表示，他之前只是稍微描述看到的事實，卻引發對岸相關反彈，不過他認為，面對這樣的新興病毒，大家抗疫一百多天，可以看到這種新興病毒的變化，人類對於整個環境生物的了解其實非常有限，面對這樣的病毒抗疫過程，只能誠實謙卑以對。

陳時中還說，疫情開始之初，對抗疫情透明的資訊、誠實對抗是我們既定的戰略，這個戰略到今天都沒有變，有些決策我們也會面臨兩難或有痛苦的決定，都是在面對有限了解下，不得不做出的決定，對於所有批評，他的態度是有則改之，無則嘉勉，是對是錯，歷史總會還原真相，大家也不用急在一時，未來大家對前面發生的事情會看得更清楚，自然就有公斷。病毒也在分化人，不要讓對立軟化對抗病毒的力量，還是要回歸人對抗病毒的戰役，才是正道。人和國面對病毒都會恐懼，不可能都沒有錯，有錯就修正，面對未知的病毒，不可能不犯錯，但要把錯誤減到最少。

(中時 )