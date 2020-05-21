太魯閣燕子口步道將拆除臨時防落石棚，27日至6月2日步道暫時封閉。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

為提升遊客賞景安全，太魯閣國家公園管理處進行燕子口步道上方施作刷坡、整修臨時防落石鋼棚，已經完工。太管處接著拆除臨時防落石棚，將從5月27日起暫時封閉至6月2日，敬請民眾注意並配合管制措施。

太管處副處長張登文表示，今天公布封閉時間，建議遊客，燕子口步道封閉期間，要造訪太魯閣峽谷的遊客，可轉往九曲洞步道或其他遊憩據點。此外，工程如受天候影響而延長或改變施工期間，太管處將於官網另行公布週知。

(中時 )