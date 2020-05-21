太魯閣燕子口步道拆除防落石棚架將封路7天 15:202020/05/21 中時 王志偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 太魯閣燕子口步道將拆除臨時防落石棚工程，遊客請注意。（太管處提供／王志偉花蓮傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 太魯閣燕子口步道將拆除臨時防落石棚，27日至6月2日步道暫時封閉。（太管處提供／王志偉花蓮傳真） 為提升遊客賞景安全，太魯閣國家公園管理處進行燕子口步道上方施作刷坡、整修臨時防落石鋼棚，已經完工。太管處接著拆除臨時防落石棚，將從5月27日起暫時封閉至6月2日，敬請民眾注意並配合管制措施。 太管處副處長張登文表示，今天公布封閉時間，建議遊客，燕子口步道封閉期間，要造訪太魯閣峽谷的遊客，可轉往九曲洞步道或其他遊憩據點。此外，工程如受天候影響而延長或改變施工期間，太管處將於官網另行公布週知。 (中時 ) #步道 #太管處 #落石 #遊客 #太魯閣 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭迎遊客潮 夜間觀光吸睛 04:102020/05/17 地方新聞 大坑納入參山國風景區 民代為地方請命與建言 10:502020/05/17 生活 挑戰一日雙塔 基隆燈塔至球仔山燈塔步道7月完工 14:352020/05/17 生活 東山街及培英街步道開工 還空間於行人 14:362020/05/18 生活 攤商笑呵呵 廟口夜市解禁 人流管制bye 04:102020/05/19 地方新聞 盛夏賞花好優雅！台灣百合在這大朵開、飄芳香 09:592020/05/19 旅遊 塔塔加垃圾減量以0為目標 舊式子車6／1移除 19:272020/05/19 生活 鄉村休閒最火熱 廣西出遊新風尚 04:102020/05/20 兩岸新聞 雲林縣8條防疫新生活公約 續推拱手不握手運動 17:012020/05/20 生活 行銷白河蓮子 蓮農辦試吃大會 04:102020/05/21 地方新聞 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 敦睦艦隊血清抗體結果出爐 再增8人感染 - 生活 醫學系分發爆冷 中國醫學大學缺額27人 - 生活 - 旺報 黑木耳泡水超過1天 女吃完肝衰竭亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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