嚴防雷雨！下午13縣市大雨特報 這3縣市豪雨警戒 15:452020/05/21 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局稍早針對10縣市發布大雨特報，其中高雄市、屏東縣和台東縣被歸類到豪雨警戒區，提醒民眾留意。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局稍早針對10縣市發布大雨特報，其中高雄市、屏東縣和台東縣被歸類到豪雨警戒區，提醒民眾留意。 氣象局表示，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今(21)日高雄市、屏東縣、臺東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、南投、嘉義、臺南、宜蘭、臺東、澎湖地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。 (中時 ) #大雨 #山區 #屏東縣 #高雄市 #地區 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸力挺西部大開發 多板塊迎風口 11:512020/05/18 兩岸 雨彈狂炸 專家示警：都只是前菜 17:452020/05/18 生活 為何願意支持韓國瑜 李四川罕吐內心話 逼哭韓粉！ 07:592020/05/19 政治 中選會澄清稿 吃陳雄文豆腐 10:162020/05/19 政治 李進勇南下視察選務 中選會：當然於法有據 10:182020/05/19 政治 高雄市八大行業 20日起開放復業 11:452020/05/19 政治 沒有韓國瑜的高雄將失去這些 網嘆：但高雄人在乎嗎？ 09:302020/05/21 政治 韓粉注意！高市選委會公布罷韓門檻 14:012020/05/21 政治 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 敦睦艦隊血清抗體結果出爐 再增8人感染 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 梅雨季見這大不妙 鄭明典曝超危險 - 生活 醫學系分發爆冷 中國醫學大學缺額27人 - 生活 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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