氣象局稍早針對10縣市發布大雨特報，其中高雄市、屏東縣和台東縣被歸類到豪雨警戒區，提醒民眾留意。

氣象局表示，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今(21)日高雄市、屏東縣、臺東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、南投、嘉義、臺南、宜蘭、臺東、澎湖地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。

(中時 )