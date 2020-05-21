副總統賴清德就任次日就造訪中央流行疫情指揮中心，對此今天指揮中心記者會上，指揮官陳時中指出，賴副總統本身有醫師背景，也在行政院當過長官，對疫情了解且持續關心，因此指揮中心將防疫期間相關作為向他報告，賴副總統主要關心治療新冠肺炎的標準作業程序、近期口罩發展和檢驗量能三項議題。

(中時 )