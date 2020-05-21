賴清德造訪疫情指揮中心 關心檢驗量能等議題 14:462020/05/21 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 副總統賴清德。（圖／本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 副總統賴清德就任次日就造訪中央流行疫情指揮中心，對此今天指揮中心記者會上，指揮官陳時中指出，賴副總統本身有醫師背景，也在行政院當過長官，對疫情了解且持續關心，因此指揮中心將防疫期間相關作為向他報告，賴副總統主要關心治療新冠肺炎的標準作業程序、近期口罩發展和檢驗量能三項議題。 (中時 ) #關心 #量能 #造訪 #檢驗 #議題 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫後大挑戰 擬調漲健保費 04:102020/05/18 財經要聞 中職》比賽用球都合格 會再送去日本檢驗 21:312020/05/18 體育 學者示警 冬天面臨3大病毒挑戰 04:102020/05/19 生活新聞 張廖乃倫關心青年發展 勞工局：多管齊下輔導青年就業 19:302020/05/19 生活 川普亂入，台灣亂彈 04:102020/05/20 時論廣場 明道大學防火門實驗室 專業檢測 04:102020/05/21 產業特刊 標檢局 推防火門商品產銷流向管控機制 04:102020/05/21 產業特刊 熱門股－新日興 520行情爆量能 04:102020/05/21 證券．權證 李榮鴻關心未登記工廠權益 市府：朝輔導合法化努力 11:462020/05/21 生活 「你只關心韓國瑜…」網紅議員怒槓支持者 11:562020/05/21 政治 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 敦睦艦隊血清抗體結果出爐 再增8人感染 - 生活 醫學系分發爆冷 中國醫學大學缺額27人 - 生活 - 旺報 黑木耳泡水超過1天 女吃完肝衰竭亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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