石油輸出國組織(OPEC)秘書長巴爾金都表示，OPEC對油價上漲和產油國嚴格執行新一輪減產協議感到欣慰，儘管消息人士稱，OPEC並未排除採取進一步措施支撐市場的可能性。

OPEC及包括俄羅斯在內的盟友組成的OPEC+聯盟從5月1日起開始實施970萬桶/日的創紀錄規模減產協議，旨在緩解因新冠病毒疫情導致的價格和需求暴跌。

自4月觸及每桶16美元下方的21年低位以來，油價LCOc1已上漲逾一倍。據兩家追蹤石油流動的企業稱，5月迄今，OPEC+已經將石油出口量削減了約600萬桶/日，這表明該聯盟在執行協議方面開局良好。

巴爾金都對路透表示：「石油市場對這項歷史性減產協議以及參與國嚴格執行協議做出了積極回應。」「總而言之，供需基本面正在逐步、但穩定地趨於一致。」

一位OPEC代表也在私下表達了樂觀情緒。不過，儘管油價有所回升，但仍遠低於許多國家需要達到預算平衡的水平。上述代表在談到出口降幅時表示：「這對油價來說是個好兆頭。」「我們安全了，但需要更多時間才能更加確定--可能要到7月或8月。」

OPEC+將在6月10日召開線上會議，屆時該聯盟將根據一整月的執行數據對減產協議進行評估。

消息人士曾表示，OPEC+可能會在6月之後仍保持當前的減產水平，而不是按照此前的計劃從7月開始降低減產力度。

另一位OPEC代表稱：「執行方面展示出良好跡象，我們最近看到油價有所改善，但市場波動性仍較大，我們等等看未來的情況吧。」

(中時電子報)