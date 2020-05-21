現任萬華分局交通分隊警員，也是知名足球球評石明謹，21日傳出延宕公文14件，加上兼差上節目次數太多，被議處送懲戒，對此石出面解釋，認為14件真正延誤的只有1件，而且

內勤人員、公文承辦人、甚至要蓋章的主管，照理說都有疏失，「我一肩扛沒關係」，至於報導說他兼職賺了200萬，他也覺得是硬湊的。

石也在臉書發文，文中表示，上面計算他「延宕公文14件」，造成實質損害的只有其中1件，起因是1名民眾因車禍受傷開刀，無法當場製作談話紀錄，他在開完聯單給家屬之後，告知等傷者痊癒之後，要來找他補做談話紀錄，結果後傷者出院卻沒聯繫，打電話也沒人接，一直找不到人。

石指出，4個月後民眾向議員檢舉，他就因此被交通大隊清查，總計他有14次延宕記錄，合併記他1支小過，他認為這裡面有的是案子送出電腦忘了按辦結，有的是少裝訂了幾張照片，或是光碟片沒燒好被退回，也有當事人已經取消報案，忘了取消案號的，他覺得這些案件中，有的不全然是他的錯，但既然有疏失他也承認。而有些案件是內勤人員、公文承辦人、甚至包括要蓋章的主管，照理說都有疏失，但他一肩扛沒關係。

石對他兼差賺200萬也很有意見，他表示從2010到2019年的8年間，是100多萬，其他的是將他過去寫的稿費、當教練裁判的車馬費、去足協跟體育署開會的車馬費，通通算進去，「硬要湊出200萬的數字」。

他也強調，100多萬聽起來不少，但過去的那些年他也捐了很多錢，光是去年就捐了91萬5000，捐多少不是重點，有沒有違法就交給公懲會審理，但不要講得他好像多愛錢，連去參加足球公聽會領個幾百塊也移送，不累嗎？

石並表示，有關他兼職的部分，2010年跟2015大安分局、萬華分局都各調查過一次，認定他在勤餘時間，沒有受領固定薪水，擔任球評並不違法，他不想揣測這時間被移送的理由，「可能觀察了十幾年，今天終於醒悟，大家各自解讀吧！」

(中時 )