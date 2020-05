羅志祥與周揚青九年情斷,被爆料私生活極亂後幾乎神隱,昨天20日寫下7千字懺情文道歉,被推測想挽回周揚青,稍早更在IG接連更新5則限時動態,高調發聲將「重新開始」。

羅志祥接連更新五次IG限時動態。(圖/羅志祥IG)

羅志祥今下午突然更新IG限時動態,只見一個紅色按鈕上面寫著2020和RESTART,並且寫著:「IF YOU COLUD RESTART, WOULD YOU PRESS IT(如果你可以重新開始,你會按下這個鍵嗎)」,接著連續更新五則動態,最後一則還寫著5月23日,加上今天將結束居家檢疫14天的日子,被推測當天將重啟演藝事業或品牌活動。

不過羅志祥發出千字文表白兼道歉後,緊接在網友發起「是否看好兩人復合」的投票活動,被眼尖網友發現悄悄按讚,疑似有意願復合,不過周揚青今天除了在微博跟網友道早安,分享要跟姊妹吃下午茶的計畫之外,絲毫不對此事做出回應,似乎是間接打槍小豬。

(中時電子報)