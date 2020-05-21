大陸銀保監會財險部21日向各財險公司下發《關於推進財產保險業務線上化發展的指導意見》（下稱指導意見），其中提到，到2022年，車險、農險、意外險、短期健康險、家財險等業務領域線上化率要達到80％以上。

《上海證券報》報導，《指導意見》出爐的一個背景是，隨著大陸新一代資訊技術加速發展，科技賦能帶動大陸財產保險行業持續轉型升級，財產保險業務線上化成為加快財產保險高品質發展的最具活力因素之一。

《指導意見》將立足深化財產保險供給側結構性改革，集成推進線上化任務，拓寬線上化服務領域，加強消費者權益保護，夯實線上化工作基礎，推動財產行業提質增效、轉型升級，更好滿足廣大民眾日益增長的風險保障需求。

根據大陸政府工作目標，到2022年，要基本建成功能完善、運行高效、基礎完備，與銀行業和保險業高品質發展進程相適應，與廣大人民群眾財產保險需求相契合的線上化體系，並且鼓勵具備條件的公司探索保險服務全流程線上化。

(旺報 )