今年3月前往帛琉執行遠洋敦睦任務，三艘軍艦中共744名官兵與實習生，共有36人陸續確診新冠肺炎，且確診者全數都是磐石艦上成員，但究竟是在台灣還是帛琉感染，至今感染源不明。指揮中心今天公布，目前從極可能病例中發現，有8人體內有抗體，顯示曾經感染過，也就是說，敦睦艦隊確診者應該有44人。

中央流行疫情指揮中心為更了解傳播情形，因此替艦隊成員全面採血做血清抗體檢驗，第一次採檢結果，中研院、台大以及疾管署昆陽實驗室三個研究單位做出結果不盡相同，「聯集多，交集少」因此進行二次採檢。

專家小組召集人張上淳表示，敦睦艦隊士兵學生的感染狀況，抗體檢驗部分在做最後確認，大家都沒有疑慮後會統一報告。

不過陳時中今天指出，磐石艦現在有36名確診病例，有26人康復，其餘還在住院中，病毒對艦上健康影響很低，。不過從極可能病例進行血清檢驗，發現曾經有抗體，經過專家判定應該是有八名，因還要判斷流行傳播的路徑，最後的結果再來公布。

發言人莊人祥則表示，這八人極可能病例，只有少數有症狀，病毒量很低已經培養不出病毒，只能說是可能曾經感染，但沒有被確診。至於如何傳播以及誰先感染，目前無法判定。

(中時 )