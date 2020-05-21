台灣航業公司（2617）21日進行一艘63,700噸級散裝貨輪建造合約簽署儀式，本次簽約儀式由於受到武漢肺炎疫情影響從原訂的3月延到5月，並採用視訊方式，於台北及東京兩地同時進行。台航累計有8艘散裝船建造中，積極進行船隊汰舊更新。

簽約儀式由台航董事長劉文慶、台灣住友商事副總經理東井直彥與大島造船所社長平賀英一代表三方簽署新船建造合約，該艘船舶預計將於2022年第二季竣工交付。

台航公司表示，本次建造之船舶採用TIER III主機，符合MARPOL公約之船用柴油引擎第三期氮氧化物排放標準。此外，在船體設計上亦運用了新型優化技術，包括低阻力船艏、低風阻住艙設計及使用低摩擦阻力油漆等，對於船舶節能效果方面，將有更進一步之提升。

自台航公司啟動汰舊換新計畫以來，在8艘高效率節能船舶加入公司船隊營運後，已陸續汰換8艘船齡過大之船舶，並完成了8艘64,000至84,000新船建造合約，預計於2021至2022年期間陸續交付營運。

目前該公司仍有3艘船齡超過15年的船舶持續營運中，將於日後視海運市場狀況擇機出售，俾便達到船隊年經化、強化市場競爭力，以及經營績效與獲利提升的目標。

(工商 )