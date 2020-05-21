溫翠蘋18歲女兒Issa目前在美國紐約大學Tisch藝術學院表演系念大一，近期美國受到疫情影響，學校自三月起改線上授課，溫翠蘋今上TVBS《女人我最大》錄影時受訪，透露女兒幾乎都待在加州，沒辦法出門，但每年繳8萬3千多元美金（約240萬台幣）的學費，加上每個月生活費約1千元（約2萬9千元台幣）美金，將近300萬元昂貴學費，不太能接受藝術相關課以線上方式，和女兒討論後決定先休學，將於六月底返台，明年再回紐約完成學業，也表示校方有退部分費用。

Issa是溫翠蘋與前夫齊藤義行所生女兒，不僅遺傳母親優良基因，此外從小學舞蹈、鋼琴，加上高173公分的好身材，不僅歌唱、戲劇、舞蹈樣樣行，集眾才藝於一身，溫翠蘋也透露女兒很會化妝，高二時在化妝舞會替同學化妝畫出口碑，從一開始每人收取30元美金，到高三後價格「上漲」，一人改收40元美金，溫翠蘋笑說「這是她第一份打工，挺會做生意的」，她說女兒總批評她都畫一樣的妝容，被問到有沒有給女兒練習化過妝？溫翠蘋笑說「有過一次，但我有我習慣的化妝方法，我不要給他畫」。

溫翠蘋也透露，女兒疫情期間自創歌曲，並找朋友彈吉他，合拍彈唱影片，加上女兒愛跳舞，也找友人一起在車庫跳雙人舞，溫翠蘋言談間邊拿手機開心分享女兒的影片，至於女兒返台後，是否協助發展演藝事業？溫翠蘋說，「現在就交給她經紀人去規劃，希望能接Netflix戲劇演出」。被問到女兒感情狀況？溫翠蘋則說，女兒赴美讀書一年都沒交男友，主要是沒時間，專注課業、新環境新生活，「還挺乖的」。

溫翠蘋。（TVBS提供）

(中時 )