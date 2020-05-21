桃園市長鄭文燦21日在市政會議上，主持新任副市長、教育局長宣誓就職，副市長為原教育局長高安邦，教育局長則是前勞動部政務次長林明裕，他也是前行政院副院長林錫耀胞弟。

高安邦是美國麻薩諸塞州立大學農業經濟學系博士，有教育、經濟、財稅，在教育局長期間，推動如國立學校併市立等諸多重要教育措施，其行政資歷及學識經驗相當完整及豐富，將可推動各項重要市政，為桃園加分。

此外林明裕是台灣師範大學化學系畢業，曾任台中市中平國小校長、彰化縣教育處長、彰化縣副縣長、勞動部政務次長，教育專業、實務經驗都相當完整。另外他也是前行政院副院長、民進黨祕書長林錫耀的胞弟。

鄭文燦表示，市府各項市政及教育政策正在進行，且桃園人口數已經達225萬人，他就任市長後成長20萬人。為了提供市民安居樂業的生活環境，需要有豐富行政經驗、經濟、教育優秀人才推動各項政策，引領市府團隊完成重大市政，相信在2位領導下，市府團隊可以發揮最大執行力、戰鬥力。

(中時 )