因應新冠肺炎疫情，日前中央流行疫情指揮中心宣布將推出「安心餐廳」認證，讓民眾可以更願意放心出門用餐，之後桃園市政府也推出「防疫安心餐廳」認證標章，今天指揮中心記者會上，媒體詢問指揮官陳時中對此事看法，陳時中指出，縣市政府自主推動防疫標章也很好，可以加速推展進度，此外推出後需要適當稽查，確保正確性。

另外針對部分藝文團體詢問甚麼時候可以放寬一些管制措施，陳時中表示，雖然指引尚未完全出來，但政策方向已經可以開放了，只要人與人之間距離能拉出來，其他都可以。

(中時 )