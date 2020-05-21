桃園也在推安心餐廳 指揮中心認同 14:542020/05/21 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園也在推安心餐廳 指揮中心：地方推動也很好 可以加速進度。(圖擷自指揮中心記者會直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應新冠肺炎疫情，日前中央流行疫情指揮中心宣布將推出「安心餐廳」認證，讓民眾可以更願意放心出門用餐，之後桃園市政府也推出「防疫安心餐廳」認證標章，今天指揮中心記者會上，媒體詢問指揮官陳時中對此事看法，陳時中指出，縣市政府自主推動防疫標章也很好，可以加速推展進度，此外推出後需要適當稽查，確保正確性。 另外針對部分藝文團體詢問甚麼時候可以放寬一些管制措施，陳時中表示，雖然指引尚未完全出來，但政策方向已經可以開放了，只要人與人之間距離能拉出來，其他都可以。 (中時 ) #餐廳 #陳時中 #指揮中心 #推動 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 奪回雙北江山！？陳時中成民進黨2022活棋 14:512020/05/17 政治 陳時中被做成沙雕！妙答感想超誠實全場大笑 18:572020/05/17 生活 根本是以病毒綁架憲法 04:102020/05/18 時論廣場 別太enjoy成果 醫生提醒陳時中：這4點要超前部署 12:402020/05/19 政治 陳時中批說法太沉重 侯：解決第一線同仁沉重壓力 14:102020/05/19 政治 陳時中：期中考已經通過 期末考要等疫苗 14:102020/05/19 生活 網友發起塞爆北車大廳 陳時中這麼看 14:212020/05/19 生活 「本是同根生」下一句？陳時中妙回 謝金河大讚：十分高境界 07:542020/05/20 政治 交通部3階段解禁 疫情指揮中心踩煞車 12:142020/05/20 生活 雙鐵站票販售急煞車 交通部今再洽疫情指揮中心 11:132020/05/21 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 520 LINE更新了！左下多一個按鍵用戶狂讚：實在太好用 - 生活 敦睦艦隊血清抗體結果出爐 再增8人感染 - 生活 醫學系分發爆冷 中國醫學大學缺額27人 - 生活 - 旺報 黑木耳泡水超過1天 女吃完肝衰竭亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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