台中市中華夜市發生大火延燒16戶。警方逮捕縱火的林姓嫌犯（中），他供稱因為「心情不好」縱火，被送往偵查隊進一步偵辦。（讀者提供／陳淑芬台中傳真）

台中市中華夜市大火延燒16戶，消防人員搶救9人，4人嗆傷送醫，財損嚴重。縱火嫌犯27歲林姓男子案發前即在附近徘徊，見警到場，竟以店家瓦斯桶持打火機點火引燃火勢逃逸，警追捕當場制伏帶回訊問，他情緒激動精神狀況不穩定，指稱因「心情不好」才縱火，不願配合訊問調查，警方進一步調查以釐清案情。

據了解，林男在案發前在中華路夜市附近遊蕩近1小時多，收攤店家在清晨3時16分時，發現他形跡可疑而報警。

台中第一警分局大誠派出所獲報，員警施雅涵及陳冠諭緊急開警車於4時47分抵達，將警車停在對向車道下車察看，當時林男在1家牛排店攤商前見警，在4時29分竟於員警面前以店家瓦斯桶旁持打火機引燃後逃逸，兩員警立即追捕，將他制伏上銬帶回。

火勢猛烈一發不可收拾，延燒附近16家攤商及店面，被燒得面目全非，消防局動員救災救護車輛36輛及上百名消防人員，經搶救9人，其中4人嗆傷送醫，造成慘重損失，所幸，無重大傷亡。

據了解，林男被逮後情緒時而激動、時而低落，精神不穩定，他向指稱因為「心情不好」才縱火，不願進一步交代縱火動機。林男並無前科，被逮捕時，身上也無酒味。

派出所警方帶回林男初步訊問近10小時，林男仍不願配合訊問，警方將他送至第一警分局偵查隊進一步偵訊。

(中時 )