美國國務院今宣布對台軍售案，售我18枚MK-48AT重型魚雷與相關設備，金額達1.8億美元。這項軍售已經建案多時，據了解，美方最早同意出售46枚，售價是2.5億美元，但我最後決定採購24枚，預算編54億元新台幣，約折1.8億美元，但這次美方只給18枚，代表又漲價了。據指出，這批重型魚雷是給劍龍級潛艦用，與國造潛艦無關。這是美方首度售我重型魚雷，預算於106年編列，現在交貨，替換德國的SUT重型魚雷。

據了解，長程潛射重型魚雷全案最早是馬政府時代向美提出採購需求，整體獲得規劃書是106年8月3日國防部核定，另奉國防部107年5月25日國略建軍字第1070000796號令修訂，向美籌購新型潛射長程重型線導魚雷，共24枚戰雷及4枚操雷，需54億6058萬6千元，納入107-117年度預算編列。國民黨立委馬文君年前曾質疑海軍重型魚雷購案，修訂辦理期程，由6年調整為11年，總經費還增加7億餘元。海軍則表示包括採購總數量與每年交貨數量，都有詳盡規畫。

根據國防預算書公開資料指出，全案可增加潛艦部署之彈性，並可藉其速度快之功能，與現有魚雷交互使用，將可強化潛艦戰術運用之靈活度，達成我海軍作戰目標，以提升國軍「防衛固守、重層嚇阻」具實質可恃戰力。

另海軍現役2艘劍龍級潛艦戰鬥系統升級案，預算編74億元，由美商負責，但計畫由5年延長到7年。

(中時 )