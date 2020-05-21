阿嬌耍寶分享受訪影片。（圖／翻攝自秒拍）

女子天團TWINS「阿嬌」鍾欣潼和「醫界王陽明」賴弘國日前爆14個月短命婚觸礁，兩人已進入分居階段準備離婚，阿嬌透過公司證實後便未再多說什麼，粉絲則發現阿嬌今(21日)久違更新抖音，她耍寶PO出一段自己被打上馬賽克受訪的影片，尷尬回答「幾時發現自己這麼靚的？」

阿嬌和賴弘國2年前閃婚，去年底阿嬌甜蜜替賴弘國診所站台，透露正在拚生子，更放話要生3胎，今年3月阿嬌被爆打賞一位抖音鮮肉主播余衍隆，還一口氣賞了對方10多萬，寵帥男不手軟，沒想到不久後就爆出與賴弘國婚變，阿嬌透過公司回應：「兩個人相處是一個大學問，雙方也不能對大家有什麼怨言」。

而阿嬌後來發文絕口不提婚變，先前她曬出和阿SA歷年來的獎盃和合影，慶祝19周年，感嘆表示：「希望我們的愛和友情一直不變直到永遠」。今她又現身抖音，上傳一段自己受訪的搞笑影片，她被問：「幾時發現自己這麼靚的？」阿嬌回答：「去廣東打工的時候，他們都叫我是靚女，我就迷失自我囉！」看似心情已走出婚變陰霾，網友也笑說：「哈哈哈哈哈神經病啊哈哈」、「一位不願意透露姓名的鍾小姐！哈哈」、「真不愧是吃可愛長大的公主」、「靚女諧星挺好的」。

(中時電子報)