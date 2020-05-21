許多人烹飪黑木耳前會先浸泡一下，不過大陸廣東驚傳女子吃泡水超過1天的黑木耳後，中毒引發肝衰竭死亡。不過營養師指出，黑木耳本身無毒，但泡水過程太長、太熱恐孳生細菌，引起食物中毒。

根據香港《星島日報》報導，廣東東莞34歲的女性將黑木耳泡水後烹煮，但她卻將其中一部分繼續泡水，等到第二天才吃，沒想到食用後出現噁性、乾嘔的症狀，緊急送醫後家人因治療費高昂，而將女子送回老家繼續治療，最後該女因毒素引發身體功能衰竭，搶救無效死亡。

後來院方在她的血液、尿液中都檢測出「米酵菌酸毒素」，血液中的毒素含量尤其高，而這種毒素會損害人的肝臟，死亡率高達50%以上。

營養師林圓真在部落格指出，黑木耳本身無毒，泡水後也不會有毒，不過泡的時間太長、夏天潮濕高溫，導致細菌孳生，引起食物中毒，出現噁心、嘔吐、全身無力的症狀，嚴重者恐會肝臟腫大、吐血。

因此營養師建議，木耳泡水最好不要泡太久，建議不要超過3小時，且若泡過程中，木耳產生黏液、異味，也直接丟掉不要吃了。

(中時電子報)