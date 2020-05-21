罹患思覺失調症的黃姓男子，玩網路手遊認識9歲及11歲的女童，竟以虛擬寶物為餌，誘騙兩女童拍攝猥褻照、玩色情視訊，台北地院認定他犯2次引誘使兒童被製造猥褻行為之電子訊號罪，判應執行2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束、按期完成精神治療，可上訴。

判決指出，20多歲的黃男2019年間遊玩「第五人格」、「極速領域」等網路遊戲，認識9歲女童A及11歲女童B，互相交換臉書帳號後，竟以贈與遊戲禮包、遊戲幣及限定道具為餌，誘2女童拍攝猥褻照，女童父母發現訊息後，氣得報警提告。

法院勘驗訊息紀錄，發現黃男曾向A童表示，擔心第一次看他自慰會覺得噁心；另曾與B童玩「色情視訊」，黃男事前問「不是不喜歡看香菇（指生殖器）嗎」，B童回覆「還不是為了鑽鑽（指遊戲貨幣）」，雙方並約定按照裸露程度，給予相對應的虛寶。

由於A童曾告知黃男正在準備畢業考，B童則傳送過穿著國小制服、運動服的照片，合議庭認定黃男犯案當下，明確知道2女童未滿12歲。

合議庭考量黃男認罪，未使用脅迫、恐嚇等暴力手段，且與2女童父母達成合解獲原諒，另罹患思覺失調症，目前定期追蹤治療，持有中度身心障礙證明，因近期壓力大才又失控犯罪，判決2罪各1年8月徒刑，應執行2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束、按期至指定醫療機構完成精神治療及心理輔導止。

(中時 )