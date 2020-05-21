外資圈長青樹代表，且有「好好先生」之稱的瑞銀證券台灣區研究部主管董成康，傳出另有生涯規畫將離職，想先從服務多年的外資圈休息一下，下一步動向尚不明朗。

董成康任職瑞銀長達21個年頭，瑞銀證券台灣區研究團隊在董成康帶領下，多次在《機構投資人》（Institutional Investor）雜誌票選中掄元，與台灣其他分析師共同博得客戶高度信賴，同時，每年6月的瑞銀台灣論壇時，董成康也會在百忙之中，領軍研究團隊知名分析師出席記者會，剖析全年台股展望與投資焦點，幾乎有問必答，親和力作風可見一斑。

董成康不僅涉獵範圍橫跨電子上下游，具備高度專業，更為人津津樂道的是他對國際資金動向、台股走勢、新科技趨勢掌握度高，也敢於提出對兩岸關係對股市影響之看法，並點出潛在核心焦點，像是董成康過往就不只觀察國際資金，包括：台商資金回台的大筆金流、稅制改變等，會如何影響到國際機構法人的意圖，他都做過深入說明，其台股策略報告也常是法人操作大方向的教科書。

據悉，瑞銀近期將由一名資深電子產業分析師暫代董成康離職後職務，現未正式宣布接任者。

(工商 )