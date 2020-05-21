今年1月23日中國武漢宣布採取隔離措施，為史上第一次將1100萬人口的大城市採取封鎖措施，新冠肺炎疫情開始在全球受到注意並擴散蔓延，進而影響全球投資市場，美股首季創下史上最糟表現，但經過一個月後，4月底收盤的美股卻創下33年來最大單月漲幅，市場大幅波動，如何訂立投資策略，成為股民關注焦點。

富邦證表示，統計從1950年到2018年底，美股指數持有一年，漲幅最高可以達60%，可是一年內最多也可以大跌41%。但持有投資等級債券一年，最高漲幅也可以達33%，可是最多只會下跌6%。

若時間拉長到五年，股票指數的漲跌幅就會縮小到-6％到+30％，可是如果持有投資等級債券五年，最高可以漲幅高達19％，最糟的狀況也只是打平。絕大部分的投資人應該很難忍受一年大跌超過40%，可是高評等債券下跌的部分，投資時間拉長，是可以用配息慢慢彌補回來。

全球利率仍然處於低點，美國聯準會四月份會議維持利率不變，主席鮑威爾警告經濟將受到嚴重影響，將維持零利率承諾直到經濟回歸正軌，並將繼續購買債券，並將貨幣政策有效地傳導至更廣泛的金融環境，並承諾將竭盡所能動用全部工具支撐經濟。

展望未來，預期全球央行持續寬鬆貨幣政策以應對經濟衰退，而聯準會承諾維持零利率，並購買債券有助支持美債殖利率於低檔區間波動。

富邦證券表示，從上開統計資料推測，高評等債券在波動市場中，發揮良好的分散風險作用，提供了投資人資產配置的另一種選擇，即使目前殖利率處於極低區間，高評等債券的表現仍可望優於風險較高的債券類別。

在金融市場大幅度的波動，債券價格可能急速下跌的情況下，可以考慮適度布局優質高評等債券。而且，在目前波動的金融環境下，利率持續處於低點，高評等債券可望提供相較於定存更高的穩定配息，且在公司沒有違約的情形下，保有大部分的資本。

(工商 )