為增加行銷話題，同時鞏固市占客源，日系豪華車品牌Lexus總代理和泰汽車宣布，針對暢銷豪華休旅車NX200，限時限量推出曜黑時尚車型 ，導入曜黑水箱護罩、曜黑車外後視鏡，並升級18吋 F-Sport銑黑鋁圈等市價超過4萬元的外觀套件，新車售價上僅針對菁英、菁英+兩等級加價1萬元，豪華等級價格則維持不加價。

和泰車表示，NX自導入台灣市場以來，一直是豪華休旅車市場的常勝軍，去年起導入的2020年式NX車系，即全面標配LEXUS Safety System+ 2.0智動駕駛輔助系統、Apple CarPlay及Android Auto智慧型手機連結等消費者期待已久之配備，今年再度針對NX200全等級進行商品強化，導入曜黑水箱護罩及車外後視鏡，於車身上強化視覺效果之餘，也讓整體造型更具侵略感。

此外，原本搭載於NX300 F-Sport版的18吋銑黑鋁圈，全面下放至NX200，除大幅提升其運動調性之外，營造濃烈跑旅風格。

(工商 )