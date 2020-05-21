哈薩克發生一起醫師殺嬰案，一名醫生竟因「懶得改死亡證明」，直接將一個腿還在動的嬰兒丟入冰櫃中等死，直到警察在調查另一起收賄案件時，才從錄音檔中意外發現此事。

根據《每日郵報》報導，哈薩克一名婦產科主治醫師桑巴耶夫（Kuanysh Nysanbaev），某次接生了一名疑似沒有生命跡象的嬰兒，便直接開了死亡證明，之後在準備進行事後處理時，一名護士發現嬰兒的腿還在動，便趕緊告知醫生，沒想到桑巴耶夫竟沒有理會，甚至還要求護士直接將嬰兒送至停屍間的冰櫃中，經警方調查才得知，原來是因桑巴耶夫懶得再次更改已經開立的死亡證明，才決定直接將嬰兒送至冰櫃等死。

哈薩克警察局長卡布拉（ShyngysKabdula）指出，警方因懷疑桑巴耶夫和同院的另一名醫生涉嫌收賄，竊聽了桑巴耶夫的手機，才意外發現殺嬰案。此外，桑巴耶夫還涉嫌賄賂官員，企圖掩蓋醫療糾紛，目前桑巴耶夫和另一名涉案醫生皆被收押，並以謀殺罪起訴，最高恐將面臨20年有期徒刑。

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(中時電子報)