有史國學生表示，工作場所是低溫的環境沒錯，但沒有到難以忍受，當時工作確實也很愉快，認為有些指控確實與事實不符。(吳建輝攝)

明道大學校長郭秋勳(左)表示，史瓦帝尼媒體未經求證，就大幅報導認為有失公正，當時也有發函要求刊登本校聲明稿，但未得到回應。(吳建輝攝)

有教育界人士私下表示，每年到招生的時候，就會有類似醜聞事件遭爆出，之前也傳出明道遭變賣，要蓋成養老村等事件。(吳建輝攝)

昨天遭爆以不實廣告招進史瓦帝尼學生到冷凍工廠非法打工的明道大學，今天大動作舉行記者會，還找來史瓦帝尼學生現身說法，明道大學校長郭秋勳表示，史瓦帝尼媒體未經求證，就大幅報導認為有失公正，而私校工會未向校方求證就作出不實指控，對此感到遺憾但不作回應。

郭秋勳指出，2018年學校配合擴大招收境外生政策，2度派員至史國拜訪，與史國探討如何幫助當地農業發展與學生來台的就讀計畫，但史國媒體未經求證，就刊登不具名學生投書來台學習的報導，對學校來說相當不公平，而當時也有發函要求刊登本校聲明稿，但未得到回應。

明道大學祕書長詹國華表示，關於全國私校工會對學校的指控，像是非法招生，安排史國學生每周工作5天，以換取學費和食宿費等，完全是子虛烏有。

詹國華說，學校在2018年提供「融入職場學習計畫」，學生可自由選擇是否參加，當時40多名史國學生，有近9成自願參加，每周3天在校上課、3天至學校合作企業進行職場學習，且校方提供外籍生工讀機會的廠商，都是學校篩選之合法企業。

而當時有參加工讀的史國學生李布熹說，工作場所是低溫的環境，但沒有到難以忍受，當時工作確實也很愉快，有些指控確實與事實不符；王瓦緹則說：我也在食品工廠工作，工作環境和條件是不錯的，最大的挑戰是在工作與學習間取得平衡，雖然很辛苦，但我們也能夠漸漸適應。

有教育界人士私下表示，之前也有傳出明道遭到變賣，甚至要蓋成養老村的說法，層出不窮其實也讓學校很困擾，現在各大專院校招生都不易，明道今年個人申請僅佔招生名額僅41.2％還沒過半，每年到招生的時候，就會有類似醜聞事件遭爆出，相當有趣。

(中時 )