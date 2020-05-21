營建廢棄物無處可去，引發雙北垃圾大戰，新北市議員周勝考21日質詢時指出，台北港有1200萬立方公尺的填海造陸容量，目前僅公共工程土方，新北市府應爭取回饋至少300萬立方公尺用於民間土方，市府還可藉此收取至少9億元左右收入，不僅解決民間土方最終處理問題，加速台北港回填速度，更可替市府增加財源，何樂而不為？

新北市因大力掃蕩違法砂石棧場，導致砂石棧場擔心被罰，停止收受裝潢廢棄物，大量工程廢棄物短時間內轉進北市，引發雙北垃圾大戰。

新北市議員周勝考21日在市議會質詢時指出，新北市長侯友宜任內大力推行各項都更案，但這些拆下來的廢棄物，卻無處可去，如何加速都更？

周勝考說，目前包括基隆與南部的合法土方處理場都已爆滿，若要找新的地點，不僅民眾會抗議，環評更難以通過，台北港目前正填海造陸，如果民間土石方都能進入，正好能徹底解決問題。

周勝考說，台北港填海造陸不斷擴大，目前正著手環差作業，過去台北港都只收公共工程的土方，市府應該把握機會，要求在這次環差，新增加入民間土方，解決營建廢棄物最終處理問題。

周勝考說，台北港目前容量約有1200萬立方米，回填土方的費用都由承包廠商收取，新北市府應要求台北港回饋300萬立方，市府可以透過開設砂石業者聯單機會，收取每立方米約300元費用，換算下來，可為市府進帳9億元收入，市府則可以協助維護道路，彼此互惠。

新北市環保局長程大維表示，台北港屬於港務公司與交通部管轄，對於議員意見，市府會在環評會中提出意見，也會在環保署協調會時，提出能否回饋地方使用，全力解決土石方問題。

(中時 )