出發前需量測額溫。(黃世麒攝)

依照防疫旅遊規定，吃飯時，圓桌只坐5人，合菜改成自助餐盤。（潘千詩攝影）

為迎接5月27日防疫旅遊首發團，中華優質旅遊發展協會今日出動4輛遊覽車，載了70多名旅遊從業人員到新北市五股及淡水戶外教學，趁機來個演練、暖身。面對未來將啟動防疫旅遊，學員們仍感心理壓力大，擔心會不小心爆發群聚感染，但只要民眾具備安全意識出遊，才有辦法健身舒展身心。

人才培訓課程趁著防疫旅遊首發團前，先帶學員做示範。對於未來要推動防疫旅遊，有領隊認為，旅遊環境不會那麼快恢復，畢竟散客不會跟團，會來跟團的人有限，也擔心防疫旅遊淪為噱頭，公司行號可能會擔心帶團有人中標，後果恐不堪設想，但有動就是好事。

專帶韓國團的范姓導遊表示，前陣子大邱不是爆發群聚感染，所以就算開放國旅，帶團出遊肯定會有心理壓力，所以口罩一定要戴好。

旅行社業者說，遊覽車位置比較密，會再改善，因為遊覽車是42人左右，如果要把距離拉開，等於一輛只能坐20人，車資會成為成本負擔，將重新計算成本售價。

領隊說，景色住房不會變，防疫旅遊就是交通、飲食會有差別，但這是一個起步，如果大家都具備「在安全情況下出門」的思想切入會比較好，不然大家以往難得出來玩，都會希望吃得豐盛，但防疫期間為了健康好，保持安全距離，讓菜色單純點、座車空曠點，不但大家可以獲得身心舒展，對業界也是一種好事。

(中時 )