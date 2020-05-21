姐妹們，相約來台南府城走走吧！遊平台KKday精選台南特色體驗，從超火紅台劇《想見你》拍攝景點包車，相約來「莫奶奶」冰天品清涼！網美必拍旗袍體驗、脫單專屬月老廟參拜行程，再到文青旅店住宿通通有！騎著Gogoro穿梭台南巷弄，發掘嘗美味小吃，閨蜜輕旅行輕鬆又自在！

《想見你》拍攝地點_龍泉冰店。（KKday 提供）

超火紅台劇《想見你》即使已經結局，熱度依舊不減，近期更延燒至韓國電視台播出，並成功登上熱搜關鍵字第一名。包車行程可以隨心選擇半日遊或一日遊，不論是鳳南小隊相識的32唱片行、莫奶奶的百年龍泉冰店，還是劇中主角們大快朵頤吃著鍋燒意麵的閒情茗品屋，舒適包車都能讓你不必煩惱交通問題，盡情拍照，輕鬆朝聖各個拍攝景點，享用府城美味。

台南Gogoro租車_台南古巷速客達。（KKday 提供）

若是想要深度探訪台南的巷弄，騎著Gogoro穿梭其間，品嚐道地美食、造訪古蹟建築、感受古都的歷史氛圍與體驗文化氣息，正是台南最智慧的玩法！除了可以彈性安排路線之外，更能鑽遍台南的大街小巷。

漁光島公園。（KKday 提供）

姐妹們出遊當然少不了拍網美照紀錄下美好旅程，而穿旗袍遊古城可以說是現在最熱門的體驗之一！挑選喜愛的旗袍款式和復古配飾，讓女孩們從頭到腳展現濃濃復古風，華麗的走在全台古蹟密度最高的安平街頭，每一張照片都像意境照般，徹底融入古都氛圍。若是情侶一起體驗，店家也有提供馬褂租借，讓兩人一同融入老城舊瓦，穿越時空留下浪漫的回憶！

台南月老廟參拜體驗。（KKday 提供）

單身女孩們也別擔心，為了讓大家找個好旅伴、好歸宿，KKday同步規劃月老廟參拜體驗，帶著每一位想追求幸褔的旅客祈求姻緣。其實台南不只有美食冠天下，更有需多廟宇古蹟，其中還有相當靈驗的四大月老廟，據說在月老案前，會擺上胭脂水粉取諧音「緣粉」，將求來的緣粉少許抹在眉毛四周，桃花才會旺，想脫單的人不妨試試，讓月老為你的戀情神助攻！

台南友愛街旅館。（KKday 提供）

玩累了一整天，住宿地點要選哪裡好呢？KKday薦適合兩天一夜輕旅行的質感住宿，不管是飯店大廳還是房間內部，都讓你拍個夠！友愛街旅館設計成旅店與青年旅舍的跨界混合旅館，大廳提供24小時不打烊的主體選書店，三樓的空間不定期也會舉辦各式主題的市集或活動，讓旅館不只是住宿休憩的地方，更是文化交流的空間。房間內的設施採文青風格路線，連盥洗包也設計的實用又時尚，還能帶回家！

台南老爺行旅。（KKday 提供）

另一間質感旅店——台南老爺行旅，風格上邀請了荷蘭設計師以新舊融合為主軸，讓台南在地風味與傳統意象，透過現代摩登設計在飯店內重現。老爺行旅與南紡購物中心共構，也能再去百貨公司逛到腳酸！在KKday上購買高鐵假期美好旅程，比分開買還優惠，閨蜜輕旅行也可以很簡單又實惠，行程交通住宿一次滿足！

(中時電子報)