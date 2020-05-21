玉山金(2884)科技長一職自4月以來懸缺已經逾1個月，不過公司在數位金融的腳步並未停歇。玉山金攜手中央研究院成立「中央研究院X玉山人工智慧研發中心」，結合學術界與產業界的研發能量，發展新一代人工智慧技術，共同推動金融科技創新應用。玉山金科技長人選可望在近期公布。

玉山金控總經理黃男州強調，玉山長期以顧客需求出發，聚焦場景金融、智慧金融與普惠金融三大面向，中央研究院是國家最高研究機構，資源多元，技術與人才底蘊堅強，此次雙方產學合作，結合中研院在文字探勘、自然語言處理、推薦系統、深度學習等頂尖技術，將人工智慧及金融科技落實於實務運用，玉山將持續以「AI Inside, Human Outside」的理念，提供顧客更智能、更貼心的服務體驗。長期以來，玉山銀行深耕人工智慧於金融業之各式應用場景，透過學界與業界的緊密合作，期望激盪出更多創新的火花，更重要的是讓學界的研究能夠在金融場域上得到實證，以人工智慧等最新科技深入到風控、營運、行銷各層面，運用科技提供優質的金融服務。

「中央研究院X玉山人工智慧研發中心」於中央研究院建構國際級研究發展基地，其空間環境及資訊運算設備將可充分支援研究團隊開發與交流。此次產學合作為期二年、挹注逾千萬研究經費，由玉山銀行與中研院資訊科技創新研究中心王釧茹及蔡銘峰、中研院資訊科學研究所古倫維等三位研究員進行合作，並帶領多位研究生與研究助理共同參與。

中研院院長廖俊智表示，中研院資訊科技創新研究中心除基礎研究外，亦開發具前瞻性的尖端技術，並發展以應用為導向的先進系統。雙方結合人工智慧研發的專長和數據資料的應用實務，加速推廣人工智慧的發展，合力提升產業價值；未來兩年雙方將在促進研究交流、強化資訊產業價值及培育資訊人才等三大面向展開密切合作。

(時報資訊)