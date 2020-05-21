近期房市氣氛轉好，來客數增加，華固建設(2548)董事長鍾榮昌說，疫情初期，公司剛好推出兩個案子想說來客數會減少，所以廣告費減半，結果沒想到現在的來人數卻和以前一樣，預期只要疫情沒有太大的變化，深信下半年房市將恢復正常會有不錯的成績。他說，疫情雖讓許多企業受傷，但是利率降低，再加上政府又希望台商鮭魚回流，所以民間資金很多，房價雖然不可能大漲，但供給量少的區域，有機會微幅上揚。

房市算2014、2015年由最高峰開始反轉，鍾榮昌表示，房市一段時間就會有結構性的變化，房價由高點開始修正約有15%，目前回來約5%左右。北市豪宅雖然去化很慢，但仍漸漸去化當中，表現穩穩的，華固天鑄在疫情開始到現在總共賣了六戶，華固名鑄最後一戶也快要交屋了。

鍾榮昌說，疫情把大家關住了一陣子，上週板橋江翠的「華固月河」訴求首購與首換的案子，也沒打什麼廣告，沒想到一推出後，五、六、日來客數竟然高達200多人，出乎意料之外。他點出一個特別的跡象，華固內湖五期「華固馥儷」45坪標準3房和60坪的產品去化很快，但是31坪較小的產品反倒是還沒賣完，不過，在央北重劃區現有的個案卻是31坪的最先賣完，他說，這是很有趣的現象，很值得探究。

在業績方面，華固首季面臨空窗期，每股稅後純益為0.56元，但，4月商辦「國票金融大樓」交屋約24億元，預期5月有機再認40億元，外加「華固天鑄」、「華固新代田」成屋持續銷售，法人預期，華固第2季營運成長將會十分驚人。華固目標將在第2季底前完銷土城的「華固新代田」、內湖「華固馥儷」目前銷售已逾7成、華固月河已在上週正式推出，目前來客量不錯，另外，豪宅的華固天鑄將採取惜售的態度慢慢去化。

至於在廠辦方面，華固仍選擇跟隨著軌道走，新莊建國段總銷70~80億元的廠辦大樓已在今日動土，目標2022年完工；士北科「華固創富中心」總銷30~40億元已在日前開始動工興建；內湖5期潭美商辦案總銷30億元也在興建當中，兩案均預計在2022年完工交屋。而中和的廠辦目前還在細部規劃當中。

(時報資訊)