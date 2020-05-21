造紙大廠正隆（1904）2020年首季營運「疫」外繳出亮眼佳績，表現優於市場預期，雖然第二季營運動能承壓，但股價在法人買超帶動下持續上攻，今（21）日開高後再度放量走揚，終場上漲3.18％、收於24.3元，收盤價創2018年10月初以來近20月高點。

正隆受台股股災拖累，3月中下探17.55元的近20月低點，隨後回升至20～22元區間盤整，11日起上攻力道轉強，9天股價上漲逾15％。三大法人上周買超正隆1900張，本周迄今已擴大買超達7411張。

正隆2020年首季合併營收90.74億元，雖季減21.07％、年減0.49％，降至近10年低點，但毛利率28.85％、營益率13.77％雙創新高，配合業外收益增加，歸屬母公司稅後淨利8.99億元，季增16.44％、年增達1.05倍，每股盈餘0.81元，雙創近2年高點。

正隆首季台灣、越南生產未受新冠肺炎疫情影響，中國大陸雖因復工進度延遲產生些許干擾，但對集團首季營收及產銷無太大影響。受惠原料成本處於低檔，工紙及紙箱銷售持穩、衛生紙等家紙產品需求暢旺，使正隆首季本業營運暢旺，獲利創同期次高。

不過，正隆總經理蔡東和先前法說時，對第二季營運看法趨守，主因疫情延燒全球，紙漿及廢紙等進口原物料價格提升，船運等跨國運輸亦較不順，預期5月起全球景氣及需求將因此減少，影響集團營運成本、外銷價格及需求量，對營運暫且看淡。

正隆2020年4月自結合併營收31.78億元，月減5.8％、年減2.81％。累計1～4月合併營收123.11億元，年減0.63％，為近8年同期低點。公司預期，第二季家紙營收仍可望維持年成長，工紙及紙器估較首季衰退10％內，上半年集團營收估較去年同期持平或略減。

(時報資訊)