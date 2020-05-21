中鋼(2002)公布自結營運結果，109年4月為連續第六個月虧損，自結單月合併稅前淨損4.93億元，比3月合併稅前虧損5.09億元略減3%，比去年同期則轉虧。中鋼前4月每股合併稅前淨損約0.19元，比去年同期轉虧。

隨著銷量減少，中鋼4月營收下滑，單月合併營收254.34億元，月減8%；4月自家碳鋼銷售量為85.75萬公噸，比3月減少10.5萬噸；但因鋼價一度轉漲，自結單月營業淨損月減71%至2.05億元，業外則較為不利；4月合併稅前淨損4.93億元，為自去年11月以來，連續第六個月虧損，單月自結每股合併淨損約為0.03元。

因鋼市持續不振，鋼價走跌，中鋼2020年1~4月自結合併營收1033.52億元，年減20%；受到鐵礦石等原料行情仍在高檔，自結前4月營業淨損25.84億元，比去年同期營業淨利77.09億元轉虧；前4月自結合併稅前虧損30.59億元，比去年同期的賺73.46億元轉虧。中鋼前4月每股合併稅前淨損約0.19元。

今年第一季鋼市不振；中鋼首季稅後淨損歸屬於母公司業主22.55億元，每股淨損0.15元，為連續第二季呈虧損。

中鋼今年第一季內銷鋼價跌約3%，整體營收下滑，且成本價格居高不下，營運續虧。第二季受到疫情影響，鋼價4月小漲，5月回跌，6月鋼價跌幅擴大，對營運仍不利。

(時報資訊)