鄭桂英來自越南，4年前一句中文都不會講。〔謝明俊攝〕

鄭桂英從小就有繪畫天分，這是她國中時的作品畫冊。〔謝明俊〕

越南女學生鄭桂英5年前隨父母親來台，因人生地不熟，一度中斷國中學業，頭份國中校長鍾萬煋在訪查中輟學生時，意外發現桂英，助她恢復學業，並和新竹市世界高職校長蘇至斌共同發掘她的美術天分，讓桂英繼續學習，今年桂英即將畢業，21日特別將她的畢展作品獻給鍾萬煋來表達內心最深的感恩。

鄭桂英的父母親都是越南人，多年前，鄭父與大哥一起合法申請來台工作擔任廚師，陸續將家人接來台灣，鄭桂英和2個堂兄弟5年前也先後被接來，一大家族一起租住在頭份市尖山社區，相互扶持。

鄭桂英來台前在越南念到國2，一句中文都聽不懂，來台後，因長輩不懂得如何安排她們入學，所以桂英和堂兄弟中斷學業一年多，直到頭份國中校長鍾萬煋的出現。

鄭桂英國中畢業時特別畫了鍾萬煋的素描給校長作紀念。〔謝明俊攝〕

鄭桂英的高職畢展畫作之一。〔謝明俊攝〕

新竹世界高職校長蘇至斌是鄭桂英生命中另一個重要貴人。〔謝明俊攝〕

在一次的偶然裡，原本在頭份市文英國中擔任校長的鍾萬煋，到尖山社區訪查一名中輟生未遇，經向鄰居查訪得悉中輟生全家已經搬離，鍾萬煋眼尖看見屋內還有國中學齡少年，熱心的多問了一句，才發現少年是鄭桂英的堂弟鄭財福，來自越南聽不懂中文，鍾萬煋追問得知鄭財福沒有念書，隨即安排他進入文英國中就讀。

隔了一年，鍾萬煋再到鄭財福住處訪談，才知道同住的還有鄭桂英，也同樣中輟停學，立即安排鄭桂英進入文英國中就讀三年級，同時，鍾萬煋發現鄭桂英對繪畫有極高天分，從國小就喜愛畫畫，來台後，經常信手塗鴨動漫人物，每幅畫都微妙微肖，不輸職業動漫畫家作品。

鄭桂英的英文很好，但其它科目因不懂中文，根本沒法念下去，隔年的國中會考，鄭桂英的成績一片鴉鴉烏，申請不到公立高中，鍾萬煋幫桂英四處尋找學校，結果發現新竹市世界高職有美工科，鍾萬煋主動聯絡世界高職校長蘇至斌，將桂英的畫冊給蘇至斌看過後，立即獲得蘇的賞識，認為桂英是可造之材，全力協助桂英進入世界高職就讀。

越南學生鄭桂英感謝頭份國中校長鍾萬煋提拔之恩

桂英家境不好，付不起私校學雜費，蘇至斌替她申辦學校的「天使基金」支付學雜費，由於桂英後來和母親搬到頭份市蘆竹湳租房子，每天必須搭校車通勤，蘇至斌特別安排校車多開一站到桂英租處附近接她上下學，還幫桂英爭取免費午餐，讓桂英能安心就讀。

桂英努力學習繪畫，也不忘自力更生，從高2下學期開始，就利用下課後，到頭份尚順娛樂世界的美食街打工，蘇至斌有感桂英的上進，特別繼續讓桂英申用天使基金，要她把打工的錢存下來，以備未來就讀大學所需。

今年6月，桂英即將從世界高職畢業，她計畫將繼續就讀科大美術相關科系，桂英為畢業展畫了3幅畫作參展，21日上午，桂英在蘇至斌的陪同下，將其中最喜愛的一幅畫作，送給目前轉任頭份國中校長的鍾萬煋，以報昔日提拔照護的恩情，讓鍾萬煋滿懷欣慰之情。

頭份國中校長鍾萬煋回憶助鄭桂英復學過程

(中時 )