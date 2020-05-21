台一線在花壇鄉在全興工業區前中山路段，是個恐怖的大彎道，大小車禍不計其數，短短不到半年就10幾起，附近廠商出沒頻繁，心驚膽顫，議員等今年邀集會勘。（溫芝樺服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

台一線在花壇鄉在全興工業區前中山路段，是個恐怖的大彎道，大小車禍不計其數，短短不到半年就10幾起，附近廠商出沒頻繁，心驚膽顫，議員等今年邀集會勘。（翁啟祐提供／吳敏菁彰化傳真）

台一線在花壇鄉在全興工業區前中山路段，是個恐怖的大彎道，大小車禍不計其數，短短不到半年就10幾起，附近廠商出沒頻繁，心驚膽顫。（溫芝樺服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

車禍！又是車禍，台一線在花壇鄉在全興工業區前中山路段，是個恐怖的大彎道，大小車禍不計其數，短短不到半年就10幾起，附近廠商出沒頻繁，心驚膽顫，議員等今年邀集交通部工務段、縣警察局交通隊來研議改善方法，先行設置測速照相及減速慢行、測速提醒，並同步研議是否能與前段交通號誌同步。

議員溫芝樺指出，去年6月12日暖心18歲朱姓女學生為救助阿羅哈車禍傷患，在台一線花壇全興工業前路段與1輛賓士車發生劇烈碰撞，不幸身亡，引發各界關心此路段交通安全。這段恐怖彎路，已經發生多起嚴重的車禍，希望相關單位透過專業角度，一起找出解決的方法。

溫芝樺指出，台一線本來就是車流量很多的重要交通幹線，行駛到這裡又是個大彎道，車速都相當快速，希望設置測速照相，但不是為了罰款，要提醒減速慢行，什麼都比不上生命的可貴。代表翁啟祐也呼籲改善號誌。

議員吳韋達表示，去年與工務段針對號誌調整及兩段式左轉進行會勘，一年過去了毫無動靜，警察局資料顯示在此路段整年又增加10幾起的車禍，再次會勘，希望透過更多人的力量集思廣益，一起解決問題，給民眾安全回家的路。

美奈德公司廠長邱宏益提到，本月才又發生車速過快，撞毀公司的外送車輛事件，附近的廠商多年來每天提心吊膽，深怕又發生車禍意外，提出陳情，希望解決問題，讓廠商們也能安心。

彰化縣警察局彰化分局副分局長李四川承諾，兩個月內會完成測速照相設置，其餘號誌及指標的部分，會與公路總局彰化工務段在進行研究，也呼籲用路人此一路段是處彎道，駕駛人如果車開得太快，往往因失控而肇事，請減速慢行。

(中時 )