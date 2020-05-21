總統蔡英文在520展開第二任期，但內外仍面臨許多挑戰，名經紀人夏春湧就表示，近半年來，民進黨政府防治新冠肺炎雖有成效，但疫情趨緩後，民進黨將面臨不得不面對的經濟問題，且「蔡總統民調幾個月來一路衝高，完全是天方夜譚，若真有人信，台灣就陷入空前絕後的危機」。

夏春湧近日在臉書感嘆表示，「台灣快要變成封神榜了，每發生一件事情就封一個神，不管是真神還是假神，只要網友高興，隨時隨地都能封，怪不得台灣的廟這麼多！」。

他認為，「現在網軍們自嗨過了頭，一定會樂極生悲，從幾個月前就驚天動地的要加入WHA，又是登廣告又是百萬人聯署，接著尋求外援，搞得我們好像鐵定能入會，但現今如何？大家可以想想，夏春湧重申，自己也非常希望台灣能夠加入各種世界組織，但是用這種小孩子耍賴要糖吃的手法，他實在不能苟同」。

夏春湧解釋，「下這種國際級的棋，沒有縝密的思維高明的外交手腕，只靠一群網友到處叫囂，不停的造神，問題是國際形勢不買單，民進黨政府實在太天真！」

他還指出，「蔡總統幾個月前民調還在20趴上下徘徊，幾個月後衝到90幾，這就不只是造神了，這是神燈下的天方夜譚，台灣什麼時候變成了北韓？如果真的有人相信，台灣的整體弱智真是到了空前絕後」。

他感嘆，按照政府每天公佈的確診數字，台灣早就不是疫區了，但為什麼每天還是咬著這個議題不放？很簡單，「因為除了做這個業績，沒有別的東西可以賣」。

他強調，「一旦宣布疫情解除，接下來要談的的就一定是經濟」，「連一個紓困方案都搞的慘不忍睹，大家認為政府對於復甦台灣經濟有什麼妙方嗎？」，台灣的經濟還能撐多久，他沒準，但是他知道，只要不停的造神，民進黨的執政就可以天長地久」。

(中時電子報)